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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أدمن صفحة تروج لممارسة الدعارة بالوايلي على «فيسبوك»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

أكدت تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص، وبصحبته ربة منزل، وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وعثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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