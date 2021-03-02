سول تقترح ميزانية إضافية بـ13.3 مليار دولار لتخفيف تداعيات كورونا

اقترحت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ميزانية إضافية تبلغ قيمتها 15 تريليون وون (13.3 مليار دولار)؛ لتمويل جولة جديدة من مدفوعات الإغاثة المستهدفة صغار التجار والفئات المتضررة بشدة من جائحة كورونا.وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" -وفقا لما أفادت به وزارة المالية- إن الميزانية الإضافية ستستخدم للمساعدة على تخفيف تداعيات كورونا الاقتصادية، مشيرة إلى أنها ثالث أكبر ميزانية من نوعها على الإطلاق؛ لتمويل حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 19.5 تريليون وون، وهي الحزمة الرابعة المصممة لتداعيات كورونا.وأضاف أنه لأجل تمويل الميزانية الإضافية تخطط الحكومة لبيع سندات حكومية بقيمة 9.9 تريليونات وون، كما تخطط الوزارة لتقديم اقتراح الميزانية الإضافية إلى الجمعية الوطنية، يوم الخميس، المقبل للحصول على تصديقها.ويواجه صغار التجار والعاملون لحسابهم الخاص تعثر تجاري مطول، في الوقت الذي تطبق فيه البلاد قيودا أشد لمواجهة فيروس كورونا، منذ أوائل ديسمبر ولمدة شهرين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.وكانت الحكومة قد قدمت العام الماضي ثلاث جولات من مدفوعات طارئة بلغت قيمتها الكلية 31.4 تريليون وون، بما يشمل 14.3 تريليون وون قدمت في هيئة قسائم تحفيزية إلى جميع الأسر الكورية في مايو الماضي.وفي عام 2020، سحبت الحكومة ميزانيات إضافية بلغت قيمتها 67 تريليون وون، لأربع مرات للتعامل مع تداعيات كورونا الاقتصادية، وستخصص الجولة الرابعة من مدفوعات الإغاثة لدعم القطاعات المتضررة وتحفيز سوق العمل الراكدة وتعزيز مجهودات مكافحة الجائحة بالبلاد، وفقا للوزارة، وبموجب خطة الحكومة، يبلغ عدد المستفيدين من الحزمة الجديدة 6.9 ملايين شخص، أعلى بنحو مليونين مقارنة بحزمة المدفوعات الثالثة.