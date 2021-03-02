طالبة بالصف الثاني الثانوي في مطروح: امتحان «الأحياء» سهل

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بمطروح، من أداء الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق لقسمي العلمي والأدبي.وأشارت رنا علاء، طالبة بالصف الثاني الثانوي شعبة علمي، لـ«الدستور»، إلى أن امتحان الأحياء يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، وفي مستوي الطالب المتوسط.وأضافت: «كان في تريكات بس يعتبر كويس، ودخلنا من الشريحة السيستم اشتغل أحسن من أول يوم».