رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يطالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس، هشام الجندي، وهشام والي، ومحمود إبراهيم، وعصام الدين خليل، ويونس سليم، وأحمد مقلد، وبسكرتارية أحمد سيف الدين ومصطفي فيصل.كان حضر مرتضي منصور منذ الصباح الباكر، واستمعت المحكمة إلى مرافعته عن نفسه شارحًا أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فأصدرت قرارها المتقدم.وكان طلب مرتضي منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.وقدم مرتضى منصور الطعن بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.