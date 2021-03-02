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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تعليم سوهاج» يتابع سير امتحانات «تانية ثانوى»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:44 ص
جولة وكيل تعليم سوهاج
جولة وكيل تعليم سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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توافدت طالبات الصف الثاني الثانوي بسوهاج، على مدرسة سوهاج الثانوية بنات، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة الأحياء، والقسم الأدبي مادة الفلسفة والمنطق.

وبدأت المديرية منذ الصباح الباكر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا حيث تم قياس درجات الحرارة للطالبات قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات بالإضافة إلي ارتداء الكمامات.

وأوضح ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بأقل عدد ممكن في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، كما شدد على عدم دخول التليفون المحمول للجان الامتحانات، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.

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