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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترتيب أفضل هداف «البريمير ليج»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:26 ص
ترتيب أفضل هداف
ترتيب أفضل هداف
وكالات
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خرج الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، مستفيدا من بين جميع أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من منافسات الجولة الـ26 "للبريمير ليج" بمواجهة إيفرتون وضيفه ساوثهامبتون.

وسجل هاري كين احد أهداف توتنهام الأربعة في مرمى ضيفه بيرنلي، خلال المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا، ويتقدم إلى المركز الثالث، ويصبح على بعد هدف من صاحب المركز الثاني، اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز نجم فريق، الذي فشل في التسجيل في هذه الجولة خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ومضيفه تشيلسي (0-0).

كما أخفق النجم المصري محمد صلاح، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، من زيادة رصيده في مباراة فريقه ليفربول ومضيفه شيفيلد يونايتد (2-0).

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليج":

1- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (17 هدفا)

2- البرتغالي برونو فرنانديز (لاعب خط وسط مانشستر يونايتد) – (15 هدفا)

3- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (14 هدفا)

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (13 هدفا)

- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (13 هدفا)

- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (13 هدفا)

7- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (12 هدفا)

8- الألماني إلكاي غوندوغان (لاعب خط وسط مانشستر سيتي) - (11 هدفا)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (10 أهداف)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)

11- الإنجليزي هارفي بارنيس (لاعب خط وسط ليستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (9 أهداف)

- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مهاجم مانشستر سيتي) – (9 أهداف)

- الإيفواري ويلفريد زاها (مهاجم كريستال بالاس) – (9 أهداف)

- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (أرسنال) – (9 أهداف)

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