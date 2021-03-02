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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا.. مسلحون على صلة بـ«داعش» يهاجمون مركزا إغاثيا للأمم المتحدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:44 ص
مسلحون
مسلحون
وكالات
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أفادت مصادر أمنية وإغاثية لوكالة "فرانس برس" بأن مسلحين على صلة بتنظيم "داعش" شنوا هجوما على مركز إغاثي للأمم المتحدة في مدينة ديكوا شمال شرقي نيجيريا.

وقال مصدر عسكري لـ "فرانس برس" إن عشرات المسلحين اجتاحوا مدينة ديكوا واقتحموا قاعدة عسكرية بعد أن فر العسكريون منها، وفي هجوم متزامن أضرموا النار في مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة مما أدى لاحتراقه بالكامل.

وأَضاف أن الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بعد 40 كيلومترا للمساعدة في فك الحصار عن موظفي الإغاثة، وأن "طائرتين مقاتلتين وطائرة هليكوبتر حربية تقدم إسنادا جويا لإبعاد الإرهابيين عن المركز الإنساني المحترق".

وأشار مصدر إغاثي إلى أن أي موظف في المركز الإغاثي لم يصب حتى الآن، مضيفا أن "لدينا 25 موظفا يحتمون في الملجأ المحاصر من قبل المسلحين".

يشار إلى أن الهجوم نفذه مسلحون على صلة بتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" المنشق عن "بوكو حرام" منذ عام 2016، والذي أصبح يمثل أكبر تنظيم متشدد في نيجيريا.

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