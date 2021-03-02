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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تعلق على نتائج التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» الروسى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:49 ص
سبوتنيك V
سبوتنيك V
وكالات
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اعتبرت سيسيليا نيكوليني مساعدة الرئيس الأرجنتيني، أن نتائج استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في التطعيم ضد فيروس كورونا مشجعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت: "نتائج التطعيم باللقاح الروسي مشجعة ليس فقط من حيث السلامة والفعالية، ولكن أيضا من حيث الآثار الجانبية الطفيفة".

وأشارت إلى أن بلادها مهتمة بالحصول على لقاحات روسية أخرى ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك"، موضحة أن الأرجنتين تثق بـ"العلم الروسي والتطور التكنولوجي وهم واثقون من أن هذه الأدوية ستكون بذات الجودة".

وأضافت: "الأرجنتين تخطط لبدء إنتاج (يبوتنيك V) في غضون 12-18 شهرا، وأن المختبرات هي من يحدد الوقت مع الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى ذلك، يستغرق إنشاء مصنع ونقل التكنولوجيا وتوريد المعدات والعثور على موظفين وقتا طويلا".

وسجلت السلطات الأرجنتينية اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في 23 ديسمبر، سبقها توقيع الحكومة على اتفاقية لتوريد 10 ملايين جرعة من الدواء الروسي، حيث تلقت الدفعة الأولى بواقع 300 ألف جرعة حينها.

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