الرئيس الجزائري يكشف حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال

‏‏‏أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، أن مَن يدعون دعاة الدين والأخلاق وقفوا وراء شائعات اغتياله، مشددًا على أنه يملك أدلة في هذا الشأن.وقال الرئيس الجزائري، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية إن هناك ثورة مضادة يموّلها المال الفاسد ضد قرارات الدولة، مضيفًا: "الفساد المالي لا يزال موجود في المجتمع وسأكشف عن كل شئ بعد اكتمال التحقيقات".وأكد تبون أن مَن يستخدم المال الفاسد سيُعاقَب ويفقد منصبه حتى ولو تم انتخابه.يذكر أن الرئيس تبون أصدر مرسومًا رسميًا بحل البرلمان كما أجرى تغييرا وزاريا محدودا بحكومته.