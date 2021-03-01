تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإسرائيلى مع نظيره العمانى

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي، اليوم الإثنين، عن قيامه باتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي وقال: "كانت لدىّ محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني".وقال اشكنازي في تغريدة :"خلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وأضاف اشكنازي:"اتفقنا الحرص بالحفاظ على قناة مباشرة للاتصال من أجل مضاعفة التعاون بيننا".وكان "البوسعيدي" قد أعلن بوقت سابق من الشهر الماضي أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل، والحوار بينهما الذي يتم عبر قنوات الاتصال المناسبة"، وأكد "البوسعيدي" أن السلطنة ملتزمة بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على حل الدولتين .يذكر أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي استقبلت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أراضيها في زيارة علنية قام بها في أكتوبر 2018، وكان في استقباله الراحل السلطان قابوس.