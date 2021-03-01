ضبط عصابة «التصالح بمخالفات البناء» فى القاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية بنطاق القاهرة الجديدة، ممن لديهم مخالفات في البناء ويرغبون في تقنين أوضاعها وتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية، حيث زعم أحد المتهمين أنه مهندس مدني ويمتلك مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوي لدى الجهات الإدارية المسئولة يمكنه من تخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء وسرعة إنهاء إجراءات التقنين، وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المستندات والأوراق التي أثبتت تورطهما في ممارسة ذلك النشاط المؤثم، كما تبين من خلال فحص هاتفيهما أنهما محملان بالعديد من الملفات والمحادثات التي تؤكد ذلك النشاط الإجرامي.كما أمكن الاستدلال على 10 مواطنين من ضحاياهما، وقررا أنهما تحصلا من كلٍ منهم على مبلغ 80 ألف جنيه تحت ذلك الزعم.وبمواجهة المتهمَين أقرا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.