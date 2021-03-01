مقتل 9 مدنيين في هجوم استهدف 3 قرى وسط مالي

قال مسؤولون محليون في مالي إن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون قتلوا 9 مدنيين في ثلاث قرى بوسط البلاد.وأضاف المسؤولون وفقًا لوسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، أن مجموعتين مختلفتين من المهاجمين، الذين كانوا يستقلون عربات دفع رباعي ومسلحين بمدافع رشاشة، هاجمتا قرى جوري وسيميكاندا ودجامناتي، التي تقطنها عرقية دوجون في إقليم موبتي الذي اجتاحه عنف المتشددين والعنف العرقي خلال سنوات القليلة الماضية.وتشن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي (القاعدة - داعش) الإرهابيين هجمات من حين لآخر على قوات الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين في المنطقة، كما تؤجج صراعًا عرقيًا بين مجتمعات زراعية مثل الدوجون ورعاة الماشية من عرقية فولاني.