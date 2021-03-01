بريطانيا: تقنية منخفضة التكلفة تساعد على استئصال أورام الدماغ

كشف باحثون طبيون بريطانيون عن جهاز فحص بالموجات فوق الصوتية لتصوير الأنسجة السرطانية في حالات أورام المخ.وقالت هيئة إلـ "بي بي سي" البريطانية، اليوم الاثنين، نقلا عن الباحثين، إن التقنية توفر لجراحي الأعصاب أداة جديدة ورخيصة نسبيا ترشدهم إلى رصد وتخطيط منطقة وحجم الورم المُراد فصله واستئصاله بعناية دونما أي مساس بالأنسجة الدماغية الأخرى السليمة.وأضافت الهيئة أن الباحثين يرون أن التقنية الجديدة تفوق في كفاءتها فحوص أجهزة الرنين المغناطيسي باهظة التكاليف والمستخدمة حاليا التي عادة ما تعطي صورا تفصيلية ودقيقة لكن بعد الإجراء الجراحي.