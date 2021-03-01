بعد فضيحة غسل الأموال.. أبرز المعلومات عن بارتوميو رئيس برشلونة

ألقت الشرطة الإسبانية اليوم، القبض على رئيس نادى برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وعدد من الإداريين بتهمة غسل الأموال بعدما داهمت مقر النادى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.وأوردت إذاعة "كادينا سير" و"راديو كتالونيا" فى نبأ عاجل، أنه تم القبض على بارتوميو وجراو الرئيس التنفيذى لنادى برشلونة ورومان جوميز رئيس الخدمات القانونية في النادي.وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن جوسيب ماريا بارتوميو.- يبلغ من العمر 57 عامًا.- ولد فى مدينة برشلونة االإسبانية وشغل منصب مدير تنفيذي فى شركة إديليت وشركة آى أف أس، وهو شريك فيهما أيضًا.- يشغل منصب رئيس نادي برشلونة، وحصل الفريق في فترة رئاسته منذ عام 2014م وحتى اليوم على تسع بطولات.تدرجه فى المناصب داخل برشلونة:- في البداية كان جوسيب ماريا بارتويميو عضوًا في مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وكان أيضًا رئيسًا لفريق كرة السلة، وذلك في أثناء رئاسة خوان لابورتا، وكان وقتها ساندرو روسيل.- كان عضوًا في مجلس إدارة النادي، ثم استقال روسيل لخلافه مع خوان لابروتا، وفي عام 2010م صار ساندرو روسيل رئيسًا لنادي برشلونة، وعين جوسيب بارتوميو نائبًا له، بعد فوزهم بالانتخابات في عام 2010م بنبسة 63% تقريبًا من أصوات أعضاء النادي الكتالوني.كيف أصبح رئيسًا لنادى برشلونة- في 23 من شهر يناير عام 2014م، أعلن ساندرو روسيل استقالته من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة المحكمة على نظر قضية نيمار، وأصبح بارتوميو رئيسًا لنادي برشلونة منذ ذلك اليوم، وقد كان من المقرر إقامة انتخابات رئاسية في النادي في صيف عام 2016، إلا أنه في أوائل عام 2015م دعا بارتوميو إلى إقامة الانتخابات مبكًرا، وتم إجراؤها في شهر يوليو لعام 2015، وفاز جوسيب بأغلبية الأصوات بنسبة حوالي 55%، وكان خصمه هو الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، ومن ثَم حافظ بارتوميو على منصبه كرئيس للنادي لست سنوات تنتهي في 2021.