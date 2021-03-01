رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد فضيحة غسل الأموال.. أبرز المعلومات عن بارتوميو رئيس برشلونة

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:57 م
بارتوميو رئيس برشلونة
بارتوميو رئيس برشلونة
جميلة على
طباعة
ألقت الشرطة الإسبانية اليوم، القبض على رئيس نادى برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وعدد من الإداريين بتهمة غسل الأموال بعدما داهمت مقر النادى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأوردت إذاعة "كادينا سير" و"راديو كتالونيا" فى نبأ عاجل، أنه تم القبض على بارتوميو وجراو الرئيس التنفيذى لنادى برشلونة ورومان جوميز رئيس الخدمات القانونية في النادي.

وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن جوسيب ماريا بارتوميو.

- يبلغ من العمر 57 عامًا.
- ولد فى مدينة برشلونة االإسبانية وشغل منصب مدير تنفيذي فى شركة إديليت وشركة آى أف أس، وهو شريك فيهما أيضًا.

- يشغل منصب رئيس نادي برشلونة، وحصل الفريق في فترة رئاسته منذ عام 2014م وحتى اليوم على تسع بطولات.

تدرجه فى المناصب داخل برشلونة:
- في البداية كان جوسيب ماريا بارتويميو عضوًا في مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، وكان أيضًا رئيسًا لفريق كرة السلة، وذلك في أثناء رئاسة خوان لابورتا، وكان وقتها ساندرو روسيل.
- كان عضوًا في مجلس إدارة النادي، ثم استقال روسيل لخلافه مع خوان لابروتا، وفي عام 2010م صار ساندرو روسيل رئيسًا لنادي برشلونة، وعين جوسيب بارتوميو نائبًا له، بعد فوزهم بالانتخابات في عام 2010م بنبسة 63% تقريبًا من أصوات أعضاء النادي الكتالوني.

كيف أصبح رئيسًا لنادى برشلونة
- في 23 من شهر يناير عام 2014م، أعلن ساندرو روسيل استقالته من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة المحكمة على نظر قضية نيمار، وأصبح بارتوميو رئيسًا لنادي برشلونة منذ ذلك اليوم، وقد كان من المقرر إقامة انتخابات رئاسية في النادي في صيف عام 2016، إلا أنه في أوائل عام 2015م دعا بارتوميو إلى إقامة الانتخابات مبكًرا، وتم إجراؤها في شهر يوليو لعام 2015، وفاز جوسيب بأغلبية الأصوات بنسبة حوالي 55%، وكان خصمه هو الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، ومن ثَم حافظ بارتوميو على منصبه كرئيس للنادي لست سنوات تنتهي في 2021.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

الصور

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

image description

«مياه القناة»: حملات على استغلال مياه الشرب فى غسيل السيارات

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

ارتفاع نسبة المواطنين المقتنعين بتلقي لقاح كورونا في العديد من البلدان

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

أيام زمان

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

ثاروا ضدها.. كواليس غضب الفنانين من دخول فيروز لمصر

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

الموت يغيب الباحث السورى محمد مروان مراد عضو اتحاد الكتاب العرب

«شهر الفرانكفونية».. برنامج احتفالات المركز الفرنسى

التشكيلية وفاء ياديس تطلق معرض «سلام الأرض» للأطفال أونلاين

إطلاق جوائز معرض القاهرة للكتاب 2021