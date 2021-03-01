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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة احتفالا بالإسراء والمعراج

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:36 م
الدكتور محمود عبد
الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة
سارة الوردانى
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أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني بعنوان "دروس وعبر"، وذلك ضمن احتفال المديرية بذكرى الإسراء والمعراج، يتم عرضه غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على "فيسبوك".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، بتقديم الندوة والذي سوف يتحدث فيها عن ذكرى الإسراء والمعراج تلك المعجزة التي اختص الله بها النبى الكريم صلى الله عليه وسلم ليطلعه على بعض آياته الكبرى وليبين أن احتفال المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج فى السابع والعشرين من شهر رجب، بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب فمعجزة الإسراء والمعراج، أكدت أنه وجب على المسلمين عامة أن يصبروا وأن يحملوا غيرهم على الصبر.

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