العثور على سلحفاة مهددة بالانقراض نافقة بالغردقة

عثر فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة، اليوم، على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، "صقرية المنقار"، مهشمة الرأس، وبها آثار نزيف بمنطقة الرأس، وتم انتشالها من المياه، وإخطار جمعيات المحافظة على البيئة بالواقعة.وأكد أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس، أنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه، وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها، ومعرفة سبب نفوقها.وتجري جمعية المحافظة على البيئة المعاينة للسلحفاة النافقة وفحصها، كما تم إخطار معهد علوم البحار بالواقعة.