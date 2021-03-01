تسريب امتحان الجغرافيا للأول الثانوي قبل دخول اللجان

أكد عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، أن امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، تم تسريبه قبل دخول اللجان.وقالت ولي الأمر "ع.م"، إن الامتحان بإجاباته أرسل لها على التليجرام أثناء عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وأرسلته لنجلها في "البريك" بين اللجنتين قبل دخوله لجنة امتحان الجغرافيا.بينما قالت ولي أمر طالب آخر، إن الوزير أرسل الامتحان على فلاشات للمدارس الحكومية، لإثبات أن السيستم شغال، مما أدى إلى تسريب الامتحان من داخل المدارس قبل اللجان.وعلق أحد معلمي الجغرافيا، رفض ذكر أسمه، قائلًا: "للأسف كل الطلاب داخلين الامتحان بالإجابات".كان قد انتهى طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، من أداء امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومؤمّنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.