رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التنظيم والادارة

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:43 م
البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.

وشهدت الجلسة استعراض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلماني، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه".

موضوعات متعلقة

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

التزام وانضباط بلجان الدراسات العليا بجامعة القناة (صور)

image description

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي

image description

«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

image description

الجمال يتفقد لجان امتحانات الفرق الثالثة بجامعة أسيوط

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

الأكثر قراءة

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

بعد صدور كتابه «لحظة فارقة».. نجوم الفن يهنئون هيثم مازن

غدًا.. حفل لفرقة «قصر الغوري للموسيقى العربية» بالسحيمي

ختام فعاليات القافلة الثقافية برأس حدربة

«كان في مكان» على مسرح قصر ثقافة أسيوط