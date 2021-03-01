اعترافات المتهمة بالشروع في قتل ضرتها: «عايرتني بخلفة البنات»

أمرت نيابة الخانكة بحبس المتهمة بالشروع في قتل ضرتها بسبب خلافات الأطفال بينهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.وأقرت المتهمة "تيسير.م" بارتكاب جريمة الشروع في قتل ضرتها مستخدمة آلة حادة بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب الأطفال مما تسبب فى إصابتها بكسر حاد فى الجمجمة.كما أقرت المتهمة بأن المجنى عليها دائمة التعدى على بناتها بالضرب المبرح، وتقوم بمعايرتها طوال الوقت لإنجابها بنات فقط، وهى من تمكنت من إنجاب الولد الذى ينتظره زوجها.كما أقرت المتهمة بأنها لجئت لزوجها عدة مرات ليمنع تسلط المجنى عليها وعلى بناتها لكن بلا جدوى، مضيفة يوم الواقعة قامت بالتعدى على نجلتها بالضرب وتسببت فى إصابتها مبررة بأن تعدت على طفلها، بالإضافة إلى سبها لهم بأبشع الألفاظ، فقامت بالتعدى عليها بآلة حادة واصطحبت أطفالها ولاذت بالفرار.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد بوصول سيدة لمستشفى مصابة بكسر حاد فى الجمجمة وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.