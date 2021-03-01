بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 36.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر36 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5685 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة، وتم تداول كمية أسهم بلغت 08ر256 مليون سهم تمت عبر 11755 صفقة نقدية بقيمة 3ر50 مليون دينار (نحو 9ر160 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر22 نقطة ليبلغ مستوى 08ر4673 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر153 مليون سهم تمت عبر 4980 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 3ر40 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14ر43 نقطة ليبلغ مستوى 61ر6200 نقطة بنسبة صعود بلغت 70ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر102 مليون سهم تمت عبر 6775 صفقة بقيمة 7ر37 مليون دينار (نحو 6ر120 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر32 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4853 نقطة بنسبة صعود بلغت 67ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر117 مليون سهم تمت عبر 3300 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 مليون دينار (نحو31 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (مينا) و(الاعادة) و(ابار) و(العيد) أما شركات (خليج ب) و(وطني) و(اجيلتي) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا، في حين كانت شركات (استهلاكية) و(بيت الطاقة) و(المعدات) و(بيان) الأكثر انخفاضا.