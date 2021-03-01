فرحة بين طالبات مطروح لسهولة الإنجليزي والجغرافيا (فيديو)

شهدت مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات بمطروح، فرحة بين الطالبات عقب الانتهاء من امتحانات الصف الأول الثاني في يومها الثاني.ورصدت "الدستور" آراء الطالبات، حيث قالت ياسمين محمد إدريس، طالبة الصف الأول الثانوي، إن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى سهل وفي مستوي الطالب المتوسط حيث تمكنت من الدخول إلى المنصة وأداء الامتحان.وأكدت جانا أحمد طالبة الصف الأول الثانوي أن امتحان مادة الجغرافيا سهل "خلصته في ربع ساعة بعد دخولي على المنصة"، مرددة: "بتمنى كل الامتحانات تكون كدة".ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.