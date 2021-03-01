«العروسة».. ترميم أشهر ميدان في قنا

كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الإثنين، عن تطوير وترميم ميدان العروسة بكورنيش النيل بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأثار.الترميم بدأته الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بالتنسيق مع منطقة أثار نجع حمادي، لميدان العروسة بمركز نجع حمادي، والذي أنشأ خلال عهد اللواء عادل لبيب، حينما شغل منصب محافظ قنا في عام 2004.ومن جهته، قال طلعت عبد الشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، إن الترميم يتم مجانا بالتنسيق مع منطقة الأثار في مركز نجع حمادي، لافتًا إلى أن الميدان يعتبر أحد أبرز معالم مركز نجع حمادي.وتجدر الإشارة، إلى أن ميدان العروسة في مدينة نجع حمادي، يعتبر من أحد أهم بل وأشهر ميادين ميادين شمالي المحافظة، فضلًا عن كونه علامة امتازت بها نجع حمادي شمالي محافظة قنا.