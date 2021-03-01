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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«ما ترمهوش تاني».. 8 فوائد مذهلة لقشور البرتقال

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:55 ص
قشور البرتقال
قشور البرتقال
هويدا سعيد
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يعتبر البرتقال من أبرز الفواكه الموسمية خلال فصل الشتاء، ويعتبر البرتقال من الفواكه التي بها عدد كبير من الفوائد، وأهمها احتوائه علي فيتامين "سي" المقوي للمناعة، ولكن لا تقتصر الفوائد على البرتقال فقط، ولكن هناك فوائد أخرى لقشر البرتقال، بحسب موقع " helthline" نستعرض أبرز الفوائد المذهلة لقشر البرتقال في السطور التالية.

1- رائحة الفم الكريهة:

مضغ قشر البرتقال بدلا من معطر الفم لعلاج رائحة الفم الكريهة.

2- القلق:

غلي قشر البرتقال مع الماء وشربه ممتاز في علاج، والقلق، والاكتئاب.

3- نكهة الشاي:

يمكنك تحضير شاي عادي مع ملعقة صغيرة من طحين قشرة البرتقال.

4- علاج للقشرة:

مزج قشر البرتقال المطحون مع الماء وتركه ووضع المزيج على الشعر، للتخلص من القشرة وتطهير فروة الرأس.


5- الحد من الإمساك:
قشر البرتقال مفيد جدا في تقليل فرص الإمساك، كما أنه يساعد في الحد من الغازات.

6- صنع الحلويات:

يستخدم قشر البرتقال لإضافة نكهة إلى الطعام، خاصة في صنع الحلويات.

7- "ماسك" لتخلص من الرؤوس السوداء:

تحضير ماسك قشر البرتقال للتخلص من الرؤوس السوداء في الوجه، عن طريق إضافة الحليب إلى قشر البرتقال وماء الورد والماء المغلي والزبادي، وخلطها ووضعها على الوجه لما يقارب الربع ساعة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

8- فقدان الوزن:

تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على فقدان الوزن، وذلك من خلال غلي قشر البرتقال وتناوله بشكل مستمر.

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