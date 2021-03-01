بعد ظهورها بملابس رياضية.. تفاصيل وسر رشاقة روجينا

نشرت الفنانة روجينا، مؤخرا فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.و ظهرت الفنانة بملابس رياضية، مرتدية بنطلون باللون الأسود بخطوط بلون أبيض، ونسقت معه "سويت شيرت" باللون الزيتي.ودائما ما تطل الفنانة روجينا بالجسم الممشوق والقوام الرياضي، مما جعل كثير من متابعيها يتساءل عن النظام الغذائي الذي تتابعه الفنانة روجينا كي تظهر بهذا المظهر الجمالي، ونرصد في السطور التالية النظام الغذائي الذي تتبعه الفنانة روجينا بحسب تصريحاتها في إحدى اللقاءات التلفزيونية:1 - الثوم علي الريق هو الحل السحري للفنانة روجينا، التي تحافظ على رشاقتها.2 - ماء دافئ علي الريق.3- معلقة زيت زيتون علي الريق.4- 4 لتر ماء على مدار اليوم.5- البعد عن السكريات.6- البعد عن النشويات.7-ممارسة الرياضة بشكل يومي.8-عدم تناول وجبة العشاء.