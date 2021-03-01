وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى تل أبيب

حطت قبل قليل طائرة السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، في أول زيارة منذ توليه المنصب، وفقا لجريدة " العين " الإماراتية.ورحبت الخارجية الإسرائيلية، بالزيارة التي تمتد حتى يوم الجمعة المقبل، متمنية له النجاح في مهمته، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت.ومن المقرر أن يقدم أول سفير إماراتي أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، اليوم.