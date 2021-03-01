إيران تتبرأ من استهداف السفينة الإسرائيلية

نفت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، استهداف السفينة الإسرائيلية، مؤكدة أن أمن الخليج مهم لطهران، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.واتهمت إسرائيل، إيران صراحة، باستهداف سفينة لها قبالة بحر عمان.وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن «إيران مسؤولة بكل وضوح عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج يوم الجمعة الماضي».وأضاف «واضح أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع إيران، فهي العدو الأكبر لإسرائيل».