بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب «أولى ثانوى»

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظاً عليهم من فيروس كورونا.ويؤدي الطلاب في الفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.