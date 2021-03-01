«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

أجرى الفنان الراحل يوسف شعبان حوارًا مع جريدة «الجيل»، تحدث فيه حول كيف ظلمته السينما المصرية.وقال «شعبان»: «نعم.. السينما المصرية ظلمتني، ولكن هذه الظاهرة عالمية، فكما ظلمتني السينما المصرية فإن السينما العالمية ظلمت أنتوني كوين وصوفيا لورين وغيرهم من الفنانين الكبار، والذين لا يعملون اليوم إلا في أدوار هامشية، ويحدث في الغرب أيضًا أن تكتب أفلام او أدوار خاصة للفنانين المخضرمين، وهذا لا يحدث عندنا للأسف مع أن المفروض أن الممثل كلما زادت خبرته كلما قدم أداءً أفضل».وتابع: «الاتهام الموجه لهؤلاء النجوم بأنهم يحصلون على الجزء الأكبر من ميزانية الأفلام كأجور لهم اتهام صحيح تمامًا».وأكد: «في الخارج يتم تخصيص 75% من ميزانية الفيلم لصناعة الفيلم نفسه، والباقي يكون أجور الفنانين والفنانات».وفي النهاية، قال بأنه لا يخشى أداء دور الجد؛ لأن لكل عمر بهجته الخاصة به، ومادام الدور جيد فليس هناك أي مشكلة.