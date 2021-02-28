طلاب الأول الثانوي يؤدون امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا غدًا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، غدا الاثنين، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.يؤدي الطلاب في الفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.