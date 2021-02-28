برلماني يطالب بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء في الصعيد

أكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن القاصي والداني يعلم إنجازات وزارة الكهرباء، ويكفي أن الوزارة أنجزت محطة ببيان أكبر محطة طاقة في العالم وهذا فخر للدولة المصرية.وطالب وكيل الطاقه خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الكهرباء بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء في الصعيد، مؤكدا درجة الحرارة في الصعيد تصل إلى ٥٠ درجة، متساءلا كيف يكون لدينا في صعيد مصر السد العالي ومحطة بيبان أكبر محطة للطاقة في العالم وأسعارنا مرتفعة والشرائح مرتفعة.ولفت "الجبلاوي" إلى أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة ونقف مع الوزارة في مشروعاتها التنموية بهدف حياة أفضل لكل مواطن.