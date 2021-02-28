العراق.. تشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث قتل المتظاهرين بالناصرية
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:06 م
محمد عمرطباعة
أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن الأوامر واضحة جدا لجهة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وحذر رئيس الوزراء العراقي أنه لن يقبل بقمع أي تظاهرة وسيحاسب كل من يعتدي على المتظاهرين، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث مدينة الناصرية.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي لجنة التحقيق أسبوعا واحدا لكشف الحقائق حول الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بالناصرية.
وحذر رئيس الوزراء العراقي أنه لن يقبل بقمع أي تظاهرة وسيحاسب كل من يعتدي على المتظاهرين، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث مدينة الناصرية.
وأمهل رئيس الوزراء العراقي لجنة التحقيق أسبوعا واحدا لكشف الحقائق حول الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بالناصرية.