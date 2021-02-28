العراق.. تشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث قتل المتظاهرين بالناصرية

أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، أن الأوامر واضحة جدا لجهة عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.‎‎‏وحذر ‏رئيس الوزراء العراقي أنه لن يقبل بقمع أي تظاهرة وسيحاسب كل من يعتدي على المتظاهرين، مشيرا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في أحداث مدينة الناصرية.وأمهل ‏رئيس الوزراء العراقي لجنة التحقيق أسبوعا واحدا لكشف الحقائق حول الاعتداءات التي طالت المتظاهرين بالناصرية.