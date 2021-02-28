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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عشق من الطفولة».. «زملكاوية» تتبرع بحلقها لأجل عيون ساسي

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:10 م
جريدة الدستور
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استقبلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، الأحد، مشجعة زملكاوية تدعى سوزان محمد قنديل.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي في ميت عقبة ومعها مبلغ بسيط عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل من أفكار ومقترحات في هذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي عاشقة النادي الملكي، ووجه لها الشكر على مشاعرها، ورفض تسلم المبلغ، مؤكدًا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان والداعم له.

كما استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السيدة سوزان،
ولبّى اللاعب رغبة مشجعة النادي واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار في نادي الزمالك الفترة المقبلة ووعدها اللاعب بالبقاء من أجل جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة، غدًا الإثنين، في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

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