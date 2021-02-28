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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: الحدود الكندية الأمريكية ستبقى مغلقة فى الوقت الحالى

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:01 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
أ ش أ
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد، إنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح حدود بلاده مع الولايات المتحدة، معربا عن توقعه بتلقي جميع الكنديين اللقاح ضد كورونا بنهاية الصيف.
وقال ترودو لشبكة "إن بي سي": "النهج الذي يتخذه الرئيس بايدن بشأن كوفيد-19، في الوقت الحالي يتماشى كثيرا مع المكان الذي كانت فيه كندا لفترة طويلة، مرتكزا على العلوم وعلى حماية الناس كأفضل طريقة لحماية الاقتصاد".
وأضاف أنه لأمر رائع أن ترى أمريكا تتفاعل مرة أخرى، أعتقد بالتأكيد أن هناك أشياء كانت أكثر صعوبة في ظل الإدارة السابقة.
وردا على سؤال عن موعد رفع القيود على الحدود، أجاب ترودو: "أعتقد أن هناك الكثير من المقاييس المختلفة التي نحتاج إلى النظر فيها".
وأفاد أنه من الواضح أنه مع زيادة التطعيمات، نأمل جميعا في الحصول على أخبار جيدة وتجاوز هذا الأمر، وأنه يتوقع تلقي جميع الكنديين اللقاح بحلول نهاية الصيف، رغم بعض التأخير في التوزيع.

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