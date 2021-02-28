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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:57 م
مساعدات مادية وعينية
مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بصرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة بإجمالي 30 ألف جنيه لأسر المتوفين من المنزل المنهار بأولاد بدر التابعة لمركز الفتح الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصًا آخرين.

ووجه اللواء بسرعة تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة، وتدبير أماكن ووحدات سكنية مؤقتة للإيواء لإقامتهم عقب تلقي العلاج اللازم بالتنسيق مع مصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وعبدالرءوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية أخرى للمصابين من جمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات للمواطنين خاصة المتضررين من مثل هذه الحوادث والوقوف معهم.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر به 4 أسر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح، والمنزل ملك ورثة عبداللاه شاكر، وجميعهم مقيمون بنفس المنزل، ووجود بعض الأشخاص أسفل الأنقاض.

وعقب الإبلاغ عن الحادث توجه المحافظ وقوات الحماية المدنية والإسعاف وقوات ومعدات الإنقاذ السريع إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض وانتشال سكان المنزل من أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف و3 سيارات حماية مدنية و4 لودر و2 حفار وفرق الإنقاذ البرى ومعدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة.

وتم عقد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث أولًا بأول، وتنسيق الجهود لإنقاذ باقي سكان المنزل واحتواء الأزمة، حيث تم انتشال 10 اشخاص من سكان المنزل من أسفل الأنقاض، وتم تحويل 6 منهم- مصابين- إلى مستشفى أسيوط العام، و4 حالات تم إسعافهم بموقع الحادث، وتوفي 3 جثث. كما تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلًا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظًا على حياة المواطنين.
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح
أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

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