رفض دعوى مرتضى منصور ضد قرار وقفه من اللجنة الأوليمبية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأوليمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب.اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأوليمبية ووزير الشباب والرياضة، بصفتهما القانونية.