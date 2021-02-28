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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى مرتضى منصور ضد قرار وقفه من اللجنة الأوليمبية

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:18 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأوليمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب.

اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأوليمبية ووزير الشباب والرياضة، بصفتهما القانونية.

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