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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«طوبة ورقة مقص» معرض لنورا بركة بجاليري بيكاسو

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:26 م
معرض لنورا بركة بجاليري
معرض لنورا بركة بجاليري بيكاسو
إيمان عادل
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يستضيف جاليري بيكاسو معرض "طوبة ورقة مقص" للفنانة نورا بركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس في تمام الخامسة مساءً، بجاليري بيكاسو بشارع 30 حسن عاصم بالزمالك.

يستمر المعرض حتى 10 مارس 2021 يوميًا من الساعة 10:30 صباحًا حتى 9 مساءً باستثناء أيام الأحد.

نورا بركة تخرجت من كلية الفنون التطبيقية قسم الجرافيك - 2007، درست علم الاجتماع - جامعة عين شمس - 2011، حصلت نورا بركة على عدة دبلومات متعددة التخصصات-"برنامج الإرشاد النفسي للأطفال" - جامعة عين شمس - 2009، "تصحيح سلوك الطفل من خلال الفن"، "برنامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال" أطباء العالم - 2011.

عملت نورا في العديد من المنظمات غير الحكومية في برنامج "النساء والأطفال المعرضين للخطر" في كل من مصر ولبنان، وآخرها منصب مديرة ومنسقة "مركز النساء المعرضات للخطر" - كاريتاس، مصر - 2011.

نظمت عدة معارض فنية لأعمال الأطفال 2009 و2010 و2011 عملت قيّمة للعديد من المعارض.

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