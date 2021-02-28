ضبط سجائر مغشوشة في مخزن بالمرج
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:18 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجميع السجائر، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية من السجائر المغشوشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من عبوات "السجائر – معسل "ماركات مختلقة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من عبوات "السجائر – معسل "ماركات مختلقة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.