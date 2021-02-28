ضبط سجائر مغشوشة في مخزن بالمرج

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن لتجميع السجائر، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية من السجائر المغشوشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المخزن على كمية كبيرة من عبوات "السجائر – معسل "ماركات مختلقة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.