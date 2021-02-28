ضبط عاطل بـ6 كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته ٦ كيلو حشيش وفرد خرطوش داخل مسكنه، بالسلام.وقالت مصادر أمنية إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملك شقيقته، وبحوزته فرد خرطوش- 11 طلقة من ذات العيار- كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول.بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، جارٍ تحديده وضبطه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.