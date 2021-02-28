ضبط عاطل بـ6 كيلو حشيش في السلام
الأحد 28/فبراير/2021 - 01:10 م
هدير مصطفىطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته ٦ كيلو حشيش وفرد خرطوش داخل مسكنه، بالسلام.
وقالت مصادر أمنية إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملك شقيقته، وبحوزته فرد خرطوش- 11 طلقة من ذات العيار- كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول.
بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، جارٍ تحديده وضبطه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت مصادر أمنية إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملك شقيقته، وبحوزته فرد خرطوش- 11 طلقة من ذات العيار- كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول.
بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، جارٍ تحديده وضبطه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.