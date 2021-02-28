ضبط لص سرق 4 شقق بأسلوب كسر الباب في شبرا

تمكنت مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة،أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (2 جهاز لاب توب) مجهولي المصدر.و بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب" كسر الباب "، كما اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب،وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله سيئ النية، صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.