«تيكن»: تركيا في حاجة ماسة لانتخابات برلمانية مبكرة

أكد النائب التركي المعارض جورسيل تكين، اليوم الأحد، أنه لا بُد أن تتحول تركيا من نظام الرجل الواحد إلى النظام البرلماني والتحضير لانتخابات نيابية مبكرة.وكشف تكين أحد أبرز نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، ونائب سابق للرئيس، أن بلاده باتت بحاجة ماسة وعاجلة للانتخابات المبكرة، كاشفًا عن أسباب كثيرة تفسر طلب المعارضة الملح لذلك، بحسب قناة «العربية».وأوضح السياسي التركي أن أحد تلك الأسباب هو الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعصف بتركيا منذ عام 2018، لافتًا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن تجاوزه بسهولة أبدًا، فهناك مشاكل وتوترات كبيرة في السياسة الداخلية ومشاكل حقيقية في تطبيق قواعد الديمقراطية، عدا عن مشاكل متعلقة بحرية الصحافة والإعلام، وفي السياسة الخارجية أيضًا هناك مشاكل عديدة، مع دول الشرق الأوسط وأوروبا ومع جميع بلدان العالم.