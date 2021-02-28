إصابة شخصين في حادث سيارة بمدينة نصر

أصيب شخصان بعدما صدمتهم سيارة أثناء عبورهما الطريق فى شارع المنهل بمدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وتم إعادة حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.