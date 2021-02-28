رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

قام اللواء حسين لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، بجولة صباحية لتفقد سير وانتظام العمل بمدارس المدينة والتي تشهد بدء فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١/٢٠٢٠.وأكد رئيس المدينة خلال جولته على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب والطالبات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق.كما خضع رئيس المدينة لقياس درجة الحرارة وتابع تعقيم المدارس.