كسر ماسورة مياه يتسبب بكثافات مرورية بمحور المشير اتجاه مدينة نصر

شهدت منطقة أعلى محور المشير، صباح اليوم، ظهور كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.تلقت غرفة عمليات إدارة المرور بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوى بتسرب مياه، وتم انتقال الخدمات إلى المرور لتنظيم حركة السيارات.وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.