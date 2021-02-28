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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كسر ماسورة مياه يتسبب بكثافات مرورية بمحور المشير اتجاه مدينة نصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:06 ص
كثافات مرورية بمحور
كثافات مرورية بمحور المشير
حسام محفوظ
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شهدت منطقة أعلى محور المشير، صباح اليوم، ظهور كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات إدارة المرور بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوى بتسرب مياه، وتم انتقال الخدمات إلى المرور لتنظيم حركة السيارات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

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