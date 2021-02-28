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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فصائل عراقية تتوعد بالرد على الهجمات الامريكية في سوريا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:01 ص
العراق
العراق
منار أحمد
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في تصعيد جديد وتوترات مستمرة بين القوات الامريكية، والفصائل العراقية المسلحة، الموالية لإيران، توعدت هذه الفصائل بالرد على الهجمات الأمريكية على الحدود السورية.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، فقد أكدت كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق، وحركة النجباء، في بيانات منفصلة، برد قاس على تلك الهجمات.

وطالبت تلك الميليشيات بخروج القوات الأمريكية من العراق، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، في البلاد.

واتهمت الميليشيات الموالية لإيران أجهزة أمن عراقية بالخيانة، إذا ثبت أنها قدمت معلومات استخباراتية للقوات الأمريكية.

وفي هذا السياق، طالب "تحالف الفتح"، رئيس مجلس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بالتحقيق في الرواية الأمريكية، التي تدعي أن هناك تعاونا بين حكومة بغداد ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة.

ورفعت قوات التحالف الدولي في العراق مستوى التهديد للقوات الأمريكية إلى أعلى درجة، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن القوات الأمريكية في قاعدة بلد الجوية وضعت في حالة تأهب قصوى، تحسبا لأي ردّ من الميليشيات الموالية لإيران، على القصف الجوي على مواقع تلك الميليشيات في سوريا.

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