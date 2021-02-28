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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:55 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية دليلًا توجيهيًّا جديدًا لمراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث طلبت من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح إلى الحد الأقصى باستخدام أحدث المحاقن المصممة لتقليل كمية اللقاح المفقودة عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن النموذج الخاص من المحاقن المنتجة محليًّا يمهد الطريق لزيادة عدد متلقي اللقاح بمقدار شخص أو شخصين لكل زجاجة لقاح.

وأضافت أنه سابقًا كانت زجاجة لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 10 أشخاص، وأن زجاجة لقاح "فايزر" تكفي لتطعيم 6 أشخاص باستخدام المحاقن العادية، ومع استخدام الجديد يمكن زيادة عدد المستفيدين حيث يمكن استخراج ما يصل إلى 12 جرعة من زجاجة لقاح "أسترازينيكا"، و7 جرعات من زجاجة لقاح "فايزر".

كانت كوريا الجنوبية قد أمنت لقاحات تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من عدد سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة، ومن بين تلك اللقاحات، بلغ عدد لقاحات "أسترازينيكا" التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية 10 ملايين جرعة، بينما بلغ عدد لقاحات "فايزر" 13 مليونًا حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

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