اليوم.. محاكمة رانيا يوسف فى «الفعل الفاضح»

تبدأ محكمة «جنح قصر النيل»، الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف في اتهامها بارتكاب جريمة «الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة» في دعوى أقامها المحامي أشرف فرحات.وكانت محكمة «جنح قصر النيل» قد قضت الأسبوع الماضي ببراءة رانيا يوسف من تهمة «الفعل الفاضح».«فرحات» قدَّم بلاغًا ضد رانيا يوسف يتهمها فيه بأنها في أحد اللقاءات التليفزيونية تحدّثت عن «بروز مؤخرتها».