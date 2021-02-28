توافد طلاب «تانية ثانوي» على المدارس لامتحان «العربي والجبر التفاضل»

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي في التوافد على لجان الثانوية العامة، لخوض امتحان مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل.ومن المقرر أن يبدأ الامتحان على المنصة الخاصة بالتابلت في تمام الساعة التاسعة صباحًا.وقد وعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحل مشاكل السيستم اليوم الأحد بالتزامن مع اليوم الأول لامتحانات الصف الثاني الثانوي.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.