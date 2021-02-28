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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:38 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
وكالات
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دعا الملياردير الأمريكي بيل جيتس إلى تجنب الاستثمار في العملة الرقمية "بيتكوين"، لمن يملكون أموالا أقل من أغنى رجل في العالم إيلون موسك، الذي يدعو إلى الاستثمار بهذه العملة.

وقال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية جيتس في مقابلة مع "بلومبيرج": "في الوقت الذي يقود فيه إيلون موسك (الملياردير الأمريكي) جنون الشراء في سوق العملات الرقمية، يجب على أي شخص لديه أموال أقل منه (موسك) تجنب الاستثمار في عملة البيتكوين، وتوخي الحذر".

وأضاف أنه "في حين أن تقلبات الأسعار قد لا تكون مصدر قلق لأمثال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" والثري (موسك)، فإن المخاطر ستكون مقلقة للآخرين".

وفي إحدى تصريحاته الأخيرة على تطبيق "Clubhouse"، أشار جيتس إلى أن "تعدين البيتكوين يضر بالبيئة".

وجاء هذا التصريح بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف باحثين في جامعة "كامبريدج" أن تعدين البيتكوين يستهلك كهرباء أكثر مما تستهلكه بعض البلدان، كالأرجنتين على سبيل المثال.

ومن جانب آخر، يروج موسك للاستثمار بالبيتكوين، وتوقع أنه قد تحظى هذه العملة باعتراف على نطاق أوسع قريبا.

ويعتبر موسك أن "الاستثمار في عملة البيتكوين أقل "غباء" من الاستثمار في النقود الورقية".

وشهد هذا الأسبوع توقفا لارتفاع أسعار البيتكوين، حيث انخفض من مستوى قياسي بلغ 58000 دولار إلى مستواه الحالي البالغ حوالي 47300 دولار.

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