حفل لفرقة «رسالة سلام» لإحياء ليلة النصف من رجب.. اليوم

يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة من مساء اليوم الأحد، احتفالية "طريق الأنبياء" لفرقة رسالة سلام الدولية.وتقدم الفرقة برنامجًا حافلً بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من رجب، ويتضمن البرنامج العديد من التواشيح الدينية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، التراتيل البيزنطية، ويشارك في الاحتفالية من اليونان كبير المرتلين نيكولا كاتسيكا، ومن سيرلانكا المنشد أحمد سهيل، والحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.وعن ارتباط فرقة رسالة سلام والحالة التي تخلقها بقبة الغوري ومعمارها الفريد يقول عبد الفتاح: "لا يمكن توصيف الفرقة بأنها فرقة فنون شعبية٬ هي طقس يصل لمتلقيه من داخله٬ تنشد وتتحاور٬ وأشد ما يعبر عن هذه الحالة رد فعل مختلف بين سيدتين كانتا ضمن حضور إحدى حفلات الفرقة٬ فبينما أطلقت إحداهن (زغرودة) فرح مبتهجة٬ بكت الأخرى بدموع حارة"، هي تلك الحالة التي تثريها وتثيرها الفرقة.تأسست الفرقة بشكل رسمي عام2007٬ وبدأت من ورشة منشد الغوري للإنشاد الصوفي٬ وتم استقبال أصوات غنائية من القاهرة والأقاليم وتدريبها على الإنشاد الديني وأصوله ومزج ما تقدمه الفرقة مع ما تقدمه فرقة الترانيم القبطية من خلال التركيز على المتشابه في الإيقاعات والمقامات.