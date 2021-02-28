«الإحصاء»: 446% زيادة فى صادرات اليوسفى خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من اليوسفى الطازج بلغت 75.8 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 13.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 466% خلال عام.كما أظهر التقرير، ارتفاع صادرات المانجو إلى 35.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2020 مقابل 27.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 36.8%، وارتفعت صادرات الفراولة من 27.3 مليون دولار لـ 35.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2020، مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3 مليارات دولار خلال عام.